Белый рис и другие продукты, которые становятся полезнее после охлаждения

Белый рис. Когда он готовится и охлаждается, образуется резистентный крахмал, который переваривается медленнее. Это помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа.

Овёс. Он тоже образует резистентный крахмал, полезный для уровня сахара в крови и здоровья кишечника.

Картофель. Ещё один продукт, содержащий много углеводов. При охлаждении и приготовлении он тоже образует резистентный крахмал.

Укроп. Согласно результатам одного исследования, в охлаждённом виде укроп содержит больше фенольных кислот (антиоксидантов). Но для этого его нужно хранить в холодильнике 15 дней. Фенольные кислоты помогают предотвратить развитие болезней, связанных с окислительным стрессом.