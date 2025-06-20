Белый рис и другие продукты, которые становятся полезнее после охлаждения

Белый рис. Во время приготовления и охлаждения он образует резистентный крахмал. Этот тип крахмала переваривается медленнее. Он может снизить вероятность развития диабета 2 типа.

Овёс. Он тоже образует в холодном виде резистентный крахмал, поддерживающий регуляцию уровня сахара в крови и сбалансированную, здоровую микробиоту кишечника. Смешайте варёную овсянку с йогуртом, молоком или растительным молоком, ягодами и семенами чиа, а затем оставьте всё в холодильнике до утра.

Картофель. Охладите его перед тем, как размять. Так вы получите преимущества резистентного крахмала для здоровья.

Укроп. Согласно одному научному исследованию, охлаждённый укроп содержит больше антиоксидантов. Для этого его нужно хранить в холодильнике в течение 15 дней. Эти антиоксиданты (фенольные кислоты) защищают от развития хронических заболеваний, вызванных окислительным стрессом.