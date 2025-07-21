Белый рис и другие продукты, которых нужно есть меньше при высоком уровне сахара в крови

Лепёшки из белой муки. Простые углеводы быстро усваиваются и так же быстро повышают уровень сахара в крови. Можете есть такие лепёшки в ограниченных количествах или заменить их цельнозерновыми и кукурузными.

Ароматизированное ореховое масло. Оно может дать вам больше клетчатки, калия и добавленного сахара.

Энергетические напитки. Согласно научным данным, люди с диабетом 2 типа, которые употребляют подслащённые сахаром напитки, чаще сталкиваются с болезнями сердца и ухудшением работы мозга.

Белый рис. Это ещё один рафинированный злак, который содержит мало клетчатки и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови.