Белый рис и другие продукты, которых нужно есть меньше при высоком уровне сахара в крови

Белый рис и другие продукты, которых нужно есть меньше при высоком уровне сахара в кровиОб этом важно знать
Лепёшки из белой муки. Простые углеводы быстро усваиваются и так же быстро повышают уровень сахара в крови. Можете есть такие лепёшки в ограниченных количествах или заменить их цельнозерновыми и кукурузными.
Ароматизированное ореховое масло. Оно может дать вам больше клетчатки, калия и добавленного сахара.
Энергетические напитки. Согласно научным данным, люди с диабетом 2 типа, которые употребляют подслащённые сахаром напитки, чаще сталкиваются с болезнями сердца и ухудшением работы мозга.
Белый рис. Это ещё один рафинированный злак, который содержит мало клетчатки и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови.
Бублики. У бубликов и других видов белого хлеба гликемический индекс низкий. Поэтому подумайте о том, чтобы заменить их на другие продукты. Например, на овсянку.
Печёный белый картофель. Этот продукт тоже может вызвать резкий подъём уровня сахара в крови.
Конфеты. Мороженое, конфеты, сладкие десерты - простые углеводы, которые приводят к быстрым скачкам сахара в крови.
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