Беспроводная зарядка испортит функцию бесконтактной оплаты на вашем смартфоне

Особенно опасны для NFC дешёвые и несертифицированные беспроводные зарядки. Тем более если они не соответствуют стандарту Qi либо сильно нарушают его спецификации. Эти зарядки зачастую подают нестабильное напряжение, плохо контролируют тепловыделение, не обеспечивают нужной связи с приёмной катушкой смартфона.

Ещё одна категория риска - это зарядки, имеющие активное охлаждение, но у которых нет точной калибровки мощности. Будьте осторожны также с зарядками с несколькими катушками, неоригинальными блоками питания либо кабелями.