Бета-каротин, витамин С и не только: какие питательные вещества улучшают здоровье глаз

Бета-каротин, витамин С и не только: какие питательные вещества улучшают здоровье глазОсобенно важно это для пожилых
Бета-каротин. Он преобразуется в организме в витамин А. Среди хороших источников бета-каротина можно назвать сладкий картофель, шпинат, тыкву, морковь, мускусную дыню, красный перец.
Витамин С. Наш организм не может вырабатывать его самостоятельно. Получить этот витамин можно из апельсинов, апельсинового сока, сладкого перца, киви, брокколи, клубники.
Витамин Е. Это вещество действует как антиоксидант и важен для иммунной функции. Много витамина Е содержится в орехах (миндале и арахисе), семенах подсолнечника, подсолнечном и сафлоровом масле, арахисовом масле.
Цинк. Его можно получить в больших количествах из устриц и крабов, обогащённых злаков, говядины, свинины, индейки. При этом высокий уровень цинка способен снизить количество меди, которая усваивается организмом.
Омега-3. Они являются полиненасыщенными жирами. Много омега-3 содержится в рыбе (лососе и сельди), семенах (льняном семени и семенах чиа), орехах. Учёные выдвинули гипотезу, что жирные кислоты омега-3 способны оказывать защитное действие на сетчатку. По данным одного исследования, у людей, которые регулярно едят рыбу, вероятность развития возрастной макулярной дистрофии на 53% ниже.
Лютеин и зеаксантин. Это единственные два каротиноида, которые содержатся в макуле и хрусталике. Получить их можно из шпината, кудрявой капусты, белокочанной капусты, брокколи, гороха, яиц, кукурузы.
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