Бета-каротин, витамин С и не только: какие питательные вещества улучшают здоровье глаз

Цинк. Его можно получить в больших количествах из устриц и крабов, обогащённых злаков, говядины, свинины, индейки. При этом высокий уровень цинка способен снизить количество меди, которая усваивается организмом.

Омега-3. Они являются полиненасыщенными жирами. Много омега-3 содержится в рыбе (лососе и сельди), семенах (льняном семени и семенах чиа), орехах. Учёные выдвинули гипотезу, что жирные кислоты омега-3 способны оказывать защитное действие на сетчатку. По данным одного исследования, у людей, которые регулярно едят рыбу, вероятность развития возрастной макулярной дистрофии на 53% ниже.

Лютеин и зеаксантин. Это единственные два каротиноида, которые содержатся в макуле и хрусталике. Получить их можно из шпината, кудрявой капусты, белокочанной капусты, брокколи, гороха, яиц, кукурузы.

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