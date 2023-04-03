Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохо

Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохоВозможно, поэтому у вас постоянно нет мотивации
Если мозгу не хватает питания, то вы можете ощущать упадок сил. Серотонин, норадреналин, дофамин в мозге создаются из белков, для которых нужно получать витамины и минералы.
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Для питания мозга особенно важно получать семь элементов. Среди них - четыре витамина и три минерала.
Из витаминов необходимы ниацин, фолиевая кислота, витамин В6, витамин С. Известно, что при ежедневном приёме 141 мг ниацина улучшается память на 10-40%. Кроме того, благодаря этому элементу человек быстрее восстанавливается после психических болезней.
Фолиевая кислота особенно эффективна для улучшения настроения. Благодаря витамину В6 можно справиться с перепадами настроения, а если человеку не хватает витамина С, то это может способствовать развитию депрессии, могут возникнуть трудности с восстановлением сил.
Из минералов нужно для хорошей работы мозга получать медь, магний, железо. Известно, что при недостатке железа может ухудшиться психическое здоровье человека, медь помогает усилить воздействие железа на организм, а магний успокаивает и способствует хорошему сну.
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