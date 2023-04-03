Фитнес и здоровье
20:26, 03 апреля 2023
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Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохо

Возможно, поэтому у вас постоянно нет мотивации

Если мозгу не хватает питания, то вы можете ощущать упадок сил. Серотонин, норадреналин, дофамин в мозге создаются из белков, для которых нужно получать витамины и минералы.

Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохо

Фото: Which

Для питания мозга особенно важно получать семь элементов. Среди них - четыре витамина и три минерала.

Из витаминов необходимы ниацин, фолиевая кислота, витамин В6, витамин С. Известно, что при ежедневном приёме 141 мг ниацина улучшается память на 10-40%. Кроме того, благодаря этому элементу человек быстрее восстанавливается после психических болезней.

Фолиевая кислота особенно эффективна для улучшения настроения. Благодаря витамину В6 можно справиться с перепадами настроения, а если человеку не хватает витамина С, то это может способствовать развитию депрессии, могут возникнуть трудности с восстановлением сил.

Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохо

agsandrew

Из минералов нужно для хорошей работы мозга получать медь, магний, железо. Известно, что при недостатке железа может ухудшиться психическое здоровье человека, медь помогает усилить воздействие железа на организм, а магний успокаивает и способствует хорошему сну.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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