Без этих витаминов и минералов ваш мозг будет работать плохо

Для питания мозга особенно важно получать семь элементов. Среди них - четыре витамина и три минерала.

Из витаминов необходимы ниацин, фолиевая кислота, витамин В6, витамин С. Известно, что при ежедневном приёме 141 мг ниацина улучшается память на 10-40%. Кроме того, благодаря этому элементу человек быстрее восстанавливается после психических болезней.

Фолиевая кислота особенно эффективна для улучшения настроения. Благодаря витамину В6 можно справиться с перепадами настроения, а если человеку не хватает витамина С, то это может способствовать развитию депрессии, могут возникнуть трудности с восстановлением сил.