Без какого гормона человек не смог бы получать необходимое количество воды и избавляться от неё

Без какого гормона человек не смог бы получать необходимое количество воды и избавляться от неёРассказывает портал «Научная Россия»
Человек периодически испытывает чувство жажды. Также для нормальной работы всего организма необходимо, чтобы определённое количество жидкости поступало с водой, едой, а какая-то часть - выводилась вместе с дыханием, мочой, потом.
Жажда возникает благодаря синтезу в гипоталамусе гормона вазопрессина (антидиуретического гормона, АДГ). Уровень этого гормона зависит от объёма лишней жидкости в организме. Так, если её много, то в крови окажется мало вазопрессина.
Главная функция этого гормона - регулирование выведение воды почками. Если же гормон не выделяется совсем (как при несахарном диабете), то человек может терять 20 литров жидкости, хотя в норме это число должно равняться 1,5 литрам.
Также учёные выяснили, что при употреблении ежедневно недостаточного количества воды у человека выше вероятность заработать сахарный диабет. Также это может привести к высокому уровню вазопрессина.
Обладает гормон вазопрессин и множеством других функций: он может останавливать кровь, снижать интенсивность боли, участвует в контроле агрессии, реакции на стрессовую ситуацию, сексуальной мотивации.