Без какого гормона человек не смог бы получать необходимое количество воды и избавляться от неё

Человек периодически испытывает чувство жажды. Также для нормальной работы всего организма необходимо, чтобы определённое количество жидкости поступало с водой, едой, а какая-то часть - выводилась вместе с дыханием, мочой, потом.

Жажда возникает благодаря синтезу в гипоталамусе гормона вазопрессина (антидиуретического гормона, АДГ). Уровень этого гормона зависит от объёма лишней жидкости в организме. Так, если её много, то в крови окажется мало вазопрессина.