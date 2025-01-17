Безалкогольные коктейли защитят вас от семи видов рака

Согласно декларации Всемирной организации здравоохранения 2023 года, безопасного предела потребления алкоголя не существует. В текущих рекомендациях по питанию в США отмечается, что мужчины могут употреблять не более двух порций спиртного в день, а женщины — не более одной порции. Одна порция при этом эквивалентна 355 мл пива, 150 мл вина (бокал) и 44 мл крепких спиртных напитков.

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