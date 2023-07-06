Безопасны ли для здоровья лосьоны для загара

Безопасны ли для здоровья лосьоны для загараТо есть такие, которые помогают быстрее загореть
Сейчас в социальных сетях можно увидеть посты об использовании специального лосьона для загара. Этот продукт помогает быстрее приобрести загар, но эксперты сомневаются, безопасно ли это на самом деле.
Лосьоны для загара работают вкупе с солнечными ультрафиолетовыми лучами, за счёт чего кожа быстрее темнеет. Однако загар сам по себе не считается чем-то здоровым. Более того, воздействие УФА- и УФВ-излучения может вызвать рак кожи. Об этом говорит дерматолог доктор Алексис Янг из Медицинского центра Университета Хакенсак в Нью-Джерси.
Загар является предупредительным сигналом о том, что кожа была повреждена солнцем. Ещё одна проблема состоит в том, что косметические продукты для загара могут создать впечатление, что при их использовании люди оказываются защищены от воздействия ультрафиолета, хотя это не так.
Специалисты сходятся во мнении, что лучший и единственный способ защитить открытые участки кожи от солнца - использовать даже в пасмурные дни солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Наносите этот крем на все открытые участки кожи, в особенности на нос, уши, шею, ноги, руки, губы. Повторно не забывайте наносить крем после купания, а также каждые два часа.
Любая форма ускорителя загара, к сожалению, может подвергнуть человека риску возникновения рака кожи. В том числе смертельной меланомы.
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