Безопасны ли для здоровья лосьоны для загара

Лосьоны для загара работают вкупе с солнечными ультрафиолетовыми лучами, за счёт чего кожа быстрее темнеет. Однако загар сам по себе не считается чем-то здоровым. Более того, воздействие УФА- и УФВ-излучения может вызвать рак кожи. Об этом говорит дерматолог доктор Алексис Янг из Медицинского центра Университета Хакенсак в Нью-Джерси.

Загар является предупредительным сигналом о том, что кожа была повреждена солнцем. Ещё одна проблема состоит в том, что косметические продукты для загара могут создать впечатление, что при их использовании люди оказываются защищены от воздействия ультрафиолета, хотя это не так.