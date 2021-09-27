Биолог назвала факторы, из-за которых человек может умереть от COVID-19

При этом бывают случаи, когда на серьёзное течение ковида указывают анализы крови. Например, у человека может быть сильно повышен уровень С-реактивного белка. Кроме того, оценить вероятность возникновения тяжёлой формы инфекции можно по количеству аутоантител к интерферонам.