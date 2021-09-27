Биолог назвала факторы, из-за которых человек может умереть от COVID-19

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Биолог назвала факторы, из-за которых человек может умереть от COVID-19И это не только сопутствующие заболевания
Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, какие причины могут повлиять на тяжёлое течение коронавирусной инфекции, приводящее к смерти. Об этом пишет "Лайф".
Существует несколько групп причин, говорит Анча Баранова. Прежде всего, генетические. Установлено, что из-за наличия генов МАРТ, PIGN, CCR5 пациент может переносить инфекцию тяжелее.
Кроме этого, важную роль играют сопутствующие болезни человека и наличие у него сильного цитокинового шторма. Снижает вероятность успешного исхода также курение, внутрибольничные инфекции.
При этом бывают случаи, когда на серьёзное течение ковида указывают анализы крови. Например, у человека может быть сильно повышен уровень С-реактивного белка. Кроме того, оценить вероятность возникновения тяжёлой формы инфекции можно по количеству аутоантител к интерферонам.