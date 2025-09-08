Биолог рассказала, могут ли животные пьянеть

То же самое касается летучих мышей, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Часто они едят забродившие фрукты и пьют нектар. Летают они при этом как в состоянии алкогольного опьянения, так и в трезвом виде, даже если уровень алкоголя у них в крови более чем в три раза превышает допустимую норму для человека.

С кедровыми свиристелями Северной Америки всё иначе. Когда они объедаются переспелыми, хмельными ягодами бразильского перца, то нередко врезаются в окна и заборы. Учёные обнаружили, что у птиц, погибших таким образом, содержание алкоголя в печени достигало 1000 частей на миллион. Это легко может вызвать опьянение даже у человека.