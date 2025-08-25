Биолог развенчала самые популярные мифы о здоровье и повседневной жизни

Биолог развенчала самые популярные мифы о здоровье и повседневной жизниВот о чём нужно знать
Каждый год Environmental Working Group (EWG) публикует так называемый список «Грязной дюжины». В него входят 12 фруктов и овощей, которые при традиционном выращивании сильнее всего загрязнены пестицидами. В этом году, например, на первом месте оказался шпинат. Однако EWG не говорит о том, что для получения опасного уровня пестицидов нужно съесть 65 кг этого овоща. Кроме того, согласно отчёту USDA о пестицидах, в 99% образцов следовые уровни пестицидов намного ниже безопасной дозы.
Считается, что шимпанзе не болеют раком, но это не так. В действительности у них тоже встречается онкология. При этом важно понимать, что рак - болезнь старения. Средний возраст диагноза у людей - 60 лет, а в дикой природе шимпанзе обычно доживают только до 25-33 лет. В неволе же, когда эти обезьяны доживают до 40-50 лет, они тоже заболевают раком.
Что касается витамина С, то он растворяется в воде и выводится (при избытке) вместе с мочой. Миф же о лечении им рака основан на опытах в пробирках, где клетки уничтожали большими дозами этого витамина. Но в пробирке клетки можно уничтожить даже простой водой.
Фтор в воде сегодня тоже безопасен для здоровья: он добавляется в концентрации всего 0,7 частей на миллион. Чтобы получить потенциально опасную дозу фтора, нам пришлось бы выпить 357 литров воды за день. Опыт фторирования воды в течение 75 лет показал, что это помогает улучшить здоровье зубов и предотвратить развитие кариеса. В некоторых исследованиях фтор связывают с понижением IQ или проблемами в развитии нервной системы. Однако учёные часто при этом не учитывают влияние высокого уровня мышьяка или асбеста в окружающей среде, которые с большей вероятностью приводят к таким негативным последствиям.
Что касается перекусов на ночь, то основная причина, по которой в этом случае люди набирают вес, заключается в качестве пищи. Обычно мы выбираем вечером калорийные и бедные питательными веществами продукты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.