Биолог развенчала самые популярные мифы о здоровье и повседневной жизни

Что касается витамина С, то он растворяется в воде и выводится (при избытке) вместе с мочой. Миф же о лечении им рака основан на опытах в пробирках, где клетки уничтожали большими дозами этого витамина. Но в пробирке клетки можно уничтожить даже простой водой.

Фтор в воде сегодня тоже безопасен для здоровья: он добавляется в концентрации всего 0,7 частей на миллион. Чтобы получить потенциально опасную дозу фтора, нам пришлось бы выпить 357 литров воды за день. Опыт фторирования воды в течение 75 лет показал, что это помогает улучшить здоровье зубов и предотвратить развитие кариеса. В некоторых исследованиях фтор связывают с понижением IQ или проблемами в развитии нервной системы. Однако учёные часто при этом не учитывают влияние высокого уровня мышьяка или асбеста в окружающей среде, которые с большей вероятностью приводят к таким негативным последствиям.

Что касается перекусов на ночь, то основная причина, по которой в этом случае люди набирают вес, заключается в качестве пищи. Обычно мы выбираем вечером калорийные и бедные питательными веществами продукты.

