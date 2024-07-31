Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 июля 2024, 01:30
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Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человека

Исследования это тоже подтверждают
В июне генеральный хирург США Вивек Мурти предположил, что социальные сети должны, как и табачные изделия, нести предупреждение о вреде, который они могут причинить пользователям. Одни разделяют обеспокоенность Мурти, другие же настроены скептически.
Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человека
© The World Economic Forum

Биологи полагают, что привлекательность для нас соцсетей объясняется историей эволюции нашего вида. За последние несколько тысячелетий мы разработали технологии, необходимые для реализации наших эволюционных желаний. У нас есть дома, которые защищают от ветра, снега, дождя, есть высококалорийная пища, есть лекарства, облегчающие боль.

Нечто подобное происходит и с информацией. Мы тратим жизнь на изучение мира и того, как им управлять.

Мы эволюционировали, чтобы получать удовольствие от обучения ради самого обучения. Это повышает нашу эволюционную приспособленность, поэтому мы эволюционировали, чтобы считать такое поведение приятным.

Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человека
© Rob Dobi/Getty Images

Раньше информации было мало. Однако за последние 30 лет мы превратили Интернет в возможность получать бесконечный поток данных. Несмотря на это, мы тратим большую часть времени на ерунду в лучшем случае и на дезинформацию в худшем.

Онлайн-пространства, где мы проводим своё время, были созданы для эксплуатации нашей эволюционировавшей психологии. Мы заперты в «гонке вооружений» с онлайн-платформами, которые следят за нашим поведением и используют его как руководство для привлечения внимания.

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