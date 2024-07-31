Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человека

Биологи полагают, что привлекательность для нас соцсетей объясняется историей эволюции нашего вида. За последние несколько тысячелетий мы разработали технологии, необходимые для реализации наших эволюционных желаний. У нас есть дома, которые защищают от ветра, снега, дождя, есть высококалорийная пища, есть лекарства, облегчающие боль.

Нечто подобное происходит и с информацией. Мы тратим жизнь на изучение мира и того, как им управлять.

Мы эволюционировали, чтобы получать удовольствие от обучения ради самого обучения. Это повышает нашу эволюционную приспособленность, поэтому мы эволюционировали, чтобы считать такое поведение приятным.