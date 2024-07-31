Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человека

Биологи предупредили о вреде социальных сетей для человекаИсследования это тоже подтверждают
Биологи полагают, что привлекательность для нас соцсетей объясняется историей эволюции нашего вида. За последние несколько тысячелетий мы разработали технологии, необходимые для реализации наших эволюционных желаний. У нас есть дома, которые защищают от ветра, снега, дождя, есть высококалорийная пища, есть лекарства, облегчающие боль.
Нечто подобное происходит и с информацией. Мы тратим жизнь на изучение мира и того, как им управлять.
Мы эволюционировали, чтобы получать удовольствие от обучения ради самого обучения. Это повышает нашу эволюционную приспособленность, поэтому мы эволюционировали, чтобы считать такое поведение приятным.
Раньше информации было мало. Однако за последние 30 лет мы превратили Интернет в возможность получать бесконечный поток данных. Несмотря на это, мы тратим большую часть времени на ерунду в лучшем случае и на дезинформацию в худшем.
Онлайн-пространства, где мы проводим своё время, были созданы для эксплуатации нашей эволюционировавшей психологии. Мы заперты в «гонке вооружений» с онлайн-платформами, которые следят за нашим поведением и используют его как руководство для привлечения внимания.
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