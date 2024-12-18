Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 00:00
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Благодарность, движение, общение: названы простые способы стать счастливее

Они вам точно помогут
Чтобы ощутить больше радости в жизни, вовсе не нужно её как-то кардинально менять. Вот несколько приёмов, которые помогут вам почувствовать себя счастливее.
Благодарность, движение, общение: названы простые способы стать счастливее
© Getty Images

Будьте благодарны. Для этого начните с малого. Например, запишите три вещи, за которые вы благодарны. Это может быть какой-то комплимент, сделанный вам недавно, или чашка кофе с утра. Прелесть такой практики в том, что она учит мозг обращать внимание на хорошее. Чем больше вы будете тренироваться, тем более естественным это для вас станет и тем счастливее вы будете себя чувствовать.

Двигайтесь. Физическая активность действительно поднимает настроение. Всё потому, что во время движения в нашем мозгу высвобождаются эндорфины — гормоны хорошего самочувствия. Также благодаря движениям тела мы концентрируемся на настоящем моменте физически и умственно.

Благодарность, движение, общение: названы простые способы стать счастливее
© Jill Wellington from Pixabay

Общайтесь. Это один из лучших способов поднять себе настроение. Общение помогает нам почувствовать себя не одинокими.

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