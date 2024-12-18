Благодарность, движение, общение: названы простые способы стать счастливее

Будьте благодарны. Для этого начните с малого. Например, запишите три вещи, за которые вы благодарны. Это может быть какой-то комплимент, сделанный вам недавно, или чашка кофе с утра. Прелесть такой практики в том, что она учит мозг обращать внимание на хорошее. Чем больше вы будете тренироваться, тем более естественным это для вас станет и тем счастливее вы будете себя чувствовать.

Двигайтесь. Физическая активность действительно поднимает настроение. Всё потому, что во время движения в нашем мозгу высвобождаются эндорфины — гормоны хорошего самочувствия. Также благодаря движениям тела мы концентрируемся на настоящем моменте физически и умственно.