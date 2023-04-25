Благодаря этим привычкам, связанным с завтраком, вы избавитесь от жира на животе

Если вы хотите как можно быстрее избавиться от жира на животе, то вот какие вещи вам нужно делать во время завтрака.

Добавьте в свой завтрак белок. Исследования подтверждают, что ключевой фактор при избавлении от жира на животе - это завтрак с высоким содержанием белка. В научной работе 2015 года говорится, что участники, которые ели на завтрак яйца, сбросили больше веса и дольше были сытыми, чем те, кто ел хлеб, приготовленный на пару.

Сделайте овсянку одним из основных продуктов в рационе. Овёс - это хороший источник растворимой клетчатки. Последнее вещество, как считается, замедляет процесс пищеварения. А ещё отличный способ начать утро - это смешать овсянку с ягодами (в которых, кстати, тоже содержится клетчатка).

Ешьте всегда сидя. Согласно результатам исследования Университета Суррея, опубликованным в Journal of Health Psychology, женщины, которые берут еду на вынос утром, имеют больше шансов съесть ещё больше позже. Кроме того, это исследование показало, что употребление пищи на ходу приводит к большему перееданию, чем сидя.