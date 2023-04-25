Благодаря этим привычкам, связанным с завтраком, вы избавитесь от жира на животе

Благодаря этим привычкам, связанным с завтраком, вы избавитесь от жира на животеПомогут эти способы женщинам
Завтрак - лучшая возможность настроить себя на успех в похудении. Вот что советует во время этого приёма пищи делать диетолог Лиза Янг.
Если вы хотите как можно быстрее избавиться от жира на животе, то вот какие вещи вам нужно делать во время завтрака.
Добавьте в свой завтрак белок. Исследования подтверждают, что ключевой фактор при избавлении от жира на животе - это завтрак с высоким содержанием белка. В научной работе 2015 года говорится, что участники, которые ели на завтрак яйца, сбросили больше веса и дольше были сытыми, чем те, кто ел хлеб, приготовленный на пару.
Сделайте овсянку одним из основных продуктов в рационе. Овёс - это хороший источник растворимой клетчатки. Последнее вещество, как считается, замедляет процесс пищеварения. А ещё отличный способ начать утро - это смешать овсянку с ягодами (в которых, кстати, тоже содержится клетчатка).
Ешьте всегда сидя. Согласно результатам исследования Университета Суррея, опубликованным в Journal of Health Psychology, женщины, которые берут еду на вынос утром, имеют больше шансов съесть ещё больше позже. Кроме того, это исследование показало, что употребление пищи на ходу приводит к большему перееданию, чем сидя.
Добавьте к завтраку свежие фрукты. В них много клетчатки, что поможет в борьбе с лишним весом. Также исследование, проведённое Центром сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, продемонстрировало, что потребление черники помогает уменьшить живот.
Ограничьте потребление рафинированного зерна и сосредоточьтесь на цельном зерне. Так, в цельнозерновом хлебе много клетчатки, а это связано с потерей веса. Научные работы показывают, что употребление цельного зерна вместо очищенного снижает риск развития ожирения.
Съешьте немного семян льна и чиа. В этих семенах содержатся омега-3 жирные кислоты, которые теоретически могут вам помочь снизить вес. Помимо этого, льняное семя содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Первый вид клетчатки важен для здоровья кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.