Благодаря всего одному действию вы точно похудеете, говорит фитнес-тренер

Всё, что нужно сделать людям, которые хотят похудеть, - это полностью отказаться от обработанных пищевых продуктов. Вместо них нужно употреблять цельную пищу. К обработанным блюдам и продуктам относят хлеб, крекеры, макароны, замороженные блюда. Но питательная ценность у них очень низкая, поэтому для эффективного похудения лучше есть мясо, овощи, фрукты.

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