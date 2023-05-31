Благодаря всего одному действию вы точно похудеете, говорит фитнес-тренер

Благодаря всего одному действию вы точно похудеете, говорит фитнес-тренерИ это не связано с занятиями спортом или ограничением потребления калорий
Потеря веса не должна быть сложной. Фитнес-тренер Тим Бурмастер с почти 68 000 подписчиков на YouTube рассказал, какую вещь нужно сделать всем худеющим, чтобы добиться успеха в избавлении от лишнего веса.
Потеря веса, по словам фитнес-тренера, предполагает соблюдение здоровой диеты с большим количеством питательных веществ, а вовсе не ограничение количества потребляемых калорий или в тренировках в зале.
Всё, что нужно сделать людям, которые хотят похудеть, - это полностью отказаться от обработанных пищевых продуктов. Вместо них нужно употреблять цельную пищу. К обработанным блюдам и продуктам относят хлеб, крекеры, макароны, замороженные блюда. Но питательная ценность у них очень низкая, поэтому для эффективного похудения лучше есть мясо, овощи, фрукты.
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