Блины, сэндвичи и не только: перечислены самые вредные продукты для завтрака

Сладкие хлопья. В них много сахара и нет питательных веществ. Поэтому такие хлопья — в целом нездоровый выбор для завтрака.

Переработанное мясо. Это колбаса, бекон, ветчина. Исследования показывают, что такое мясо содержит много насыщенных жиров, холестерина и натрия. Также употребление большого количества красного и переработанного мяса может повысить риск возникновения диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых видов рака.

Выпечка. Круассаны, пончики, кексы — самые нездоровые варианты завтрака. Обычно выпечка содержит много углеводов и в ней нет белка, клетчатки, витаминов.

Ароматизированная овсянка быстрого приготовления. Часто в таких пакетиках много сахара и искусственных добавок. Они могут привести к скачку уровня сахара в крови после употребления каши.

Жареные картофельные оладьи. Они содержат множество калорий, вредных жиров, натрия.

Блины. Как правило, в них мало клетчатки, что заставляет организм быстро переваривать углеводы. Это быстро повышает уровень сахара в крови, который потом резко падает. В результате вы можете столкнуться с сильным голодом между приёмами пищи.

Булочки с корицей. Они готовятся из рафинированной муки и содержат добавленный сахар. Если такие булочки есть часто, то это приведёт к непреднамеренному набору веса и плохому контролю уровня сахара в крови.

Ароматизированные сливки для кофе. Часто они содержат добавленный сахар, вызывающий резкие изменения уровня глюкозы в крови.