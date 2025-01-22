Блины, сэндвичи и не только: перечислены самые вредные продукты для завтрака

Блины, сэндвичи и не только: перечислены самые вредные продукты для завтракаСтарайтесь их избегать
Сладкие хлопья. В них много сахара и нет питательных веществ. Поэтому такие хлопья — в целом нездоровый выбор для завтрака.
Переработанное мясо. Это колбаса, бекон, ветчина. Исследования показывают, что такое мясо содержит много насыщенных жиров, холестерина и натрия. Также употребление большого количества красного и переработанного мяса может повысить риск возникновения диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых видов рака.
Выпечка. Круассаны, пончики, кексы — самые нездоровые варианты завтрака. Обычно выпечка содержит много углеводов и в ней нет белка, клетчатки, витаминов.
Ароматизированная овсянка быстрого приготовления. Часто в таких пакетиках много сахара и искусственных добавок. Они могут привести к скачку уровня сахара в крови после употребления каши.
Жареные картофельные оладьи. Они содержат множество калорий, вредных жиров, натрия.
Блины. Как правило, в них мало клетчатки, что заставляет организм быстро переваривать углеводы. Это быстро повышает уровень сахара в крови, который потом резко падает. В результате вы можете столкнуться с сильным голодом между приёмами пищи.
Булочки с корицей. Они готовятся из рафинированной муки и содержат добавленный сахар. Если такие булочки есть часто, то это приведёт к непреднамеренному набору веса и плохому контролю уровня сахара в крови.
Ароматизированные сливки для кофе. Часто они содержат добавленный сахар, вызывающий резкие изменения уровня глюкозы в крови.
Замороженные вафли. Их обычно делают из белой очищенной муки. Также эти вафли часто не содержат клетчатки, витаминов и минералов.
Белый тост. В нём очень мало клетчатки, а ещё его делают из рафинированной муки.
Бублики со сливочным сыром. После их употребления вы ощутите резкий скачок уровня сахара в крови, за которым вскоре последует энергетический спад.
Замороженные буррито на завтрак. Они содержат множество натрия и вредных жиров. При регулярном употреблении такой пищи повышается риск возникновения сердечных заболеваний и гипертонии (высокого кровяного давления).
Батончики для завтрака. Как правило, они перегружены вредными жирами, сахаром или искусственными подсластителями. Также в них часто мало белка и клетчатки.
Ароматизированные йогурты. По сравнению с греческим йогуртом в них больше добавленных сахаров и меньше белка.
Подслащённые фруктовые соки. Попробуйте вместо них есть свежие фрукты. Так вы получите витамины и минералы без добавления сахара, который часто встречается в соках.
Сэндвичи на завтрак. Они могут содержать большое количество насыщенных жиров, рафинированного сахара и натрия. Также часто при их приготовлении используют обработанное мясо и булочку или хлеб с высоким содержанием углеводов.
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