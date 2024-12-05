Блюдо кимчи оказалось полезно для похудения

Новое исследование подтвердило выводу ряда более ранних научных работ. В том числе исследования, проведённого в начале 2024 года. Согласно этой работе, существует связь между употреблением трёх ежедневных порций свежего кимчи и снижением распространённости ожирения у мужчин.

Принимали участие в новом исследовании 90 человек в возрасте от 20 до 65 лет с индексом массы тела от 23 до 30. Всех добровольцев разделили на три группы. Одна потребляла инкапсулированную версию порошкообразного кимчи, которая была «спонтанно» ферментирована. Другими словами, капуста в этом блюде была замочена в солёной воде и приготовлена ​​с красным перцем, рыбным соусом, чесноком, имбирём, редькой и луком. Вторая группа принимала инкапсулированную, порошкообразную версию этого же кимчи, которое было ферментировано с помощью бактериальной закваски. Третья группа принимала капсулу плацебо.

Спустя три месяца у всех трёх групп были различия в весе. Группы, которые употребляли кимчи, по сравнению с группой плацебо потеряли значительно больше жировой массы. Те, кто принимал капсулы спонтанно ферментированного кимчи, в среднем похудели на 0,6 кг, а кто принимал капсулы бактериально ферментированного кимчи — на 0,9 кг в среднем. Люди, принимавшие плацебо, набрали за 12 недель в среднем 1,2 кг.

Помимо этого, у людей, которые получали кимчи, оказалось в конце эксперимента больше полезной кишечной бактерии Akkermansia muciniphila. Она снижает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, ожирения и диабета. Также у них были более низкие уровни микробов Proteobacteria, связанных с ожирением.

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