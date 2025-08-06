Бобовые и другие продукты, которые помогут сжечь жир на животе за 10 дней

Овощи с высоким содержанием клетчатки. Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный спортивный диетолог, рекомендует есть брокколи, шпинат и кудрявую капусту. Они насыщают и помогают потреблять калорий в целом меньше.

Бобовые. Коллингвуд предпочитает из них нут, чечевицу, чёрную фасоль. В этих продуктах много белка и клетчатки, которые помогают контролировать аппетит.

Источники постного белка. К ним относятся курица, рыба, тофу и яйца. В них мало жира и много белка.

Цельные зёрна. Овёс, киноа, бурый рис прекрасно подходят для сжигания жира.

Орехи. В умеренных количествах они дают организму полезные жиры и защищают от переедания.

Жирная рыба. Употребление полезных жиров помогает сжигать вредные. Отлично подходят для этого лосось и сардины.