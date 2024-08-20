Бобовые оказались полезны для сосудов

Доктор Эмель Алпхан, заведующая кафедрой питания и диетологии факультета медицинских наук, профессор, назвала несколько полезных для здоровья свойств бобовых.

Защита сердца. В бобовых нет холестерина и насыщенных жиров, которые могут привести к атеросклерозу, ишемической болезни сердца. Также в этих продуктах много клетчатки, особенно растворимой. Она снижает уровень холестерина в крови.

Предотвращение развития рака. Результаты исследований показывают, что ингибиторы протеазы в составе бобовых обладают противораковым действием.

Регулирование уровня сахара в крови. Бобовые имеют низкий гликемический индекс и подходят для людей с диабетом.