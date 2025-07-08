Бобы эдамаме назвали лучшей высокобелковой закуской для здоровья кишечника

Любимый способ приготовления эдамаме у Уилла Булсевича, доктора медицины, гастроэнтеролога и медицинского директора Zoe в США, - это купить замороженные стручки бобов, высыпать их в миску, которая подходит для микроволновки, налить 2 столовые ложки воды, закрыть и поставить всё в микроволновую печь на 3–4 минуты. Можете также для вкуса добавить немного соли и посыпать бобы перцем Алеппо.

Исследования показывают, что соевый белок положительно влияет на микробиоту кишечника. Об этом говорится в научных работах с участием животных и с участием женщин в постменопаузе.

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