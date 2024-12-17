Богато клетчаткой, белком и не только: названы причины есть арахисовое масло каждый день

Богато клетчаткой, белком и не только: названы причины есть арахисовое масло каждый деньОно вполне может стать частью сбалансированной диеты
Вот почему арахисовое масло вполне может стать частью здорового рациона.
Белок. Из двух столовых ложек арахисового масла вы сможете получить около 7,2 г белка. Большинству здоровых мужчин в сутки нужно потреблять не менее 56 г этого вещества в день, а большинству здоровых женщин — 46 граммов.
Клетчатка. Она может помочь при проблемах с сердцем, пищеварением, а также при диабете. В арахисовом масле есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка.
Здоровый жировой профиль. В арахисовом масле много ненасыщенных жиров и мало насыщенных. Такое соотношение делает его полезным для сердца.
Много витаминов и минералов. Две столовые ложки арахисового масла содержат 0,134 мг меди, 54,1 мг магния, 0,538 мг марганца, 4,26 мг ниацина, 108 мг фосфора, 0,142 мг витамина В6, 2,92 мг витамина Е, 0,813 мг цинка.
Удовлетворение аппетита. Арахисовое масло хорошо насыщает. Также это продукт с низким гликемическим индексом, помогающий держать под контролем вес и диабет.
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