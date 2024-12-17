Богато клетчаткой, белком и не только: названы причины есть арахисовое масло каждый день

Вот почему арахисовое масло вполне может стать частью здорового рациона.

Белок. Из двух столовых ложек арахисового масла вы сможете получить около 7,2 г белка. Большинству здоровых мужчин в сутки нужно потреблять не менее 56 г этого вещества в день, а большинству здоровых женщин — 46 граммов.

Клетчатка. Она может помочь при проблемах с сердцем, пищеварением, а также при диабете. В арахисовом масле есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка.

Здоровый жировой профиль. В арахисовом масле много ненасыщенных жиров и мало насыщенных. Такое соотношение делает его полезным для сердца.