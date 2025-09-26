Богатый белком завтрак и другие эффективные способы обуздать тягу к сладкому

Начните день с завтрака, богатого белком. Вместо выпечки и сладких хлопьев отдайте предпочтение белку. То есть греческому йогурту, яйцам, протеиновому смузи или сэндвичу. Белок стабилизирует уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости. Об этом сказала Эллисон Чайлдресс, доктор философии, зарегистрированный диетолог, доктор медицины.

Не пропускайте приёмы пищи. Иначе это приведёт к снижению уровня сахара в крови, из-за чего вашему организму потребуется быстрая энергия в виде сладостей или рафинированных углеводов. Питайтесь или перекусывайте каждые 3-5 часов. Стремитесь при этом сочетать белок, клетчатку, полезные жиры.

Проверьте, нет ли в продуктах добавленного сахара. Когда вы едите продукты, в которых мало такого сахара, организм к этому приспосабливается. В результате вам будет хотеться меньше сладкого.