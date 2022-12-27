Боитесь, что у вас будет диабет? Вот чем можно заменить привычные продукты для снижения риска

Боитесь, что у вас будет диабет? Вот чем можно заменить привычные продукты для снижения рискаОб этом рассказала диетолог
Риск развития сахарного диабета сильно зависит от вашего питания. Например, сладкие напитки могут повысить вероятность столкнуться с этой болезнью, и это доказывают исследования. Но есть также пища, которая поможет снизить риск.
Фото: Detoxpri
В исследовании, результаты которого были опубликованы в Diabetes Care, отмечается, что люди, которые регулярно в день выпивают до двух сладких напитков, имеют на 26 % больше шансов столкнуться с диабетом второго типа по сравнению с теми, кто редко употребляет подобные напитки.
Вместо сладкого напитка отдайте предпочтение воде или напитку без сахара.
Ещё один способ снизить риск развития рака - употреблять вместо рафинированного зерна - цельное. Цельнозерновые продукты содержат семена злаковых растений. Они почти не подвергаются обработке, поэтому содержат все необходимые питательные вещества. В качестве примеров таких продуктов эксперты называют ячмень, овёс, коричневый рис, дикий рис, кукурузу, лебеду, фрике, камут, сорго, амарант, твёрдую пшеницу, полбу, гречиху.
К менее питательным продуктам (состоящим из очищенных зёрен) относят белый рис, белый хлеб, белые макароны, большинство расфасованных тортов, печенья и кондитерских изделий.
Подслащённые йогурты имеет смысл заменить на обычные, если вы хотите снизить риск развития диабета. То же самое касается сладких овсяных хлопьев.
Наконец, постарайтесь есть больше домашней пищи и меньше брать еды на вынос.
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