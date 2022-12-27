Боитесь, что у вас будет диабет? Вот чем можно заменить привычные продукты для снижения риска

Ещё один способ снизить риск развития рака - употреблять вместо рафинированного зерна - цельное. Цельнозерновые продукты содержат семена злаковых растений. Они почти не подвергаются обработке, поэтому содержат все необходимые питательные вещества. В качестве примеров таких продуктов эксперты называют ячмень, овёс, коричневый рис, дикий рис, кукурузу, лебеду, фрике, камут, сорго, амарант, твёрдую пшеницу, полбу, гречиху.

К менее питательным продуктам (состоящим из очищенных зёрен) относят белый рис, белый хлеб, белые макароны, большинство расфасованных тортов, печенья и кондитерских изделий.

Подслащённые йогурты имеет смысл заменить на обычные, если вы хотите снизить риск развития диабета. То же самое касается сладких овсяных хлопьев.

Наконец, постарайтесь есть больше домашней пищи и меньше брать еды на вынос.

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