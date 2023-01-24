Боитесь облысеть? Тогда откажитесь от сладких напитков

Боитесь облысеть? Тогда откажитесь от сладких напитковЭто как минимум снизит риск
С облысением сталкиваются многие мужчины. Тем не менее совсем недавно учёные обнаружили, что риск выпадения волос ещё сильнее повышается у тех, кто употребляет подслащённые сахаром напитки.
Фото: CNN
По словам представителей клиники Майо, волосы могут выпадать по нескольким причинам. Например, из-за генетики, приёма определённых лекарств и т.п. Однако в новом исследовании, опубликованном в Nutrients, говорится, что существует возможная связь между употреблением газировки, соков с добавлением сахара, спортивных напитков, сладких кофейных напитков и выпадением волос. Особенно это касается молодых мужчин.
Eat This, Not That
В ходе исследования учёные проанализировали результаты опроса 1028 взрослых китайцев из 31 провинции. Возраст участников составлял от 18 до 45 лет. Оказалось, что люди, которые употребляли больше напитков с сахаром, имели также больший риск выпадения волос по мужскому типу.
Тем не менее все эти результаты должны быть подтверждены в дальнейшем в ходе дополнительных исследований.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.