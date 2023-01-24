Боитесь облысеть? Тогда откажитесь от сладких напитков

В ходе исследования учёные проанализировали результаты опроса 1028 взрослых китайцев из 31 провинции. Возраст участников составлял от 18 до 45 лет. Оказалось, что люди, которые употребляли больше напитков с сахаром, имели также больший риск выпадения волос по мужскому типу.

Тем не менее все эти результаты должны быть подтверждены в дальнейшем в ходе дополнительных исследований.

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