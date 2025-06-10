Боковая планка и не только: тренер назвала лучшие утренние упражнения для сжигания жира на животе

Приведённая ниже программа упражнений займёт всего примерно 10 минут.

«Мёртвые жуки». Лягте на спину, вытяните руки к потолку и упритесь коленями в поверхность столешницы. Прижмите спину к полу и напрягите корпус, опуская руку и противоположную ей ногу. Повторите с каждой стороны 12 раз.

Пилатес Roll-Up. Лягте на спину, вытяните руки и ноги. Медленно поднимите руки и начните отрывать голову и позвоночник от пола. Сохраняйте согнутое положение, когда будете тянуться к пальцам ног. Опуститесь обратно. Повторите всё 8-10 раз.

Боковые планки. Сядьте на пол на левое бедро, ноги вытяните, ступни поставьте друг на друга. Встаньте в боковую планку, подняв правую руку к потолку и уперев мизинец нижней ноги в пол. Удерживайте такое положение от 30 секунд до минуты. Повторите всё с другой стороны.