Боковые выпады и не только: эти упражнения замедлят старение

Боковые выпады и не только: эти упражнения замедлят старениеВсего их пять
«Ступени вниз». Они развивают устойчивость, силу, контроль коленей, ягодиц, бёдер, улучшают равновесие, снижают риск падений. Выполняйте 3 подхода по 6–10 повторений на каждую ногу. Между этими подходами отдыхайте 45–60 секунд.
«Перекрёстный кроль». Выполняйте это упражнение в 2 подхода по 20–30 повторений (по 10–15 на каждую сторону). Отдыхайте между подходами 30–45 секунд.
«Глубокое приседание». Такое упражнение помогает восстановить естественную подвижность бедра и голеностопа, что улучшает здоровье суставов и осанку, подготавливает тело к более активным движениям его нижней части. Выполните 3 удержания положения глубокого приседа по 30–60 секунд. Между этими подходами отдыхайте 30 секунд.
«Боковые выпады». Они улучшают боковые движения, баланс и гибкость тазобедренных суставов и внутренней поверхности бёдер. На каждую ногу выполняйте по 3 подхода по 6–8 повторений. Отдыхайте между подходами 45–60 секунд.
«Наклоны и вытягивания». Тренировка по этой схеме учит правильно нагружать бёдра, а не поясницу. Это снизит нагрузку на них, улучшит механику подъёма тяжестей, разовьёт базовую силу для повседневных движений. Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер и вытянув руки вдоль тела. Отведите бёдра назад и одновременно вытягивайте руки вперёд. Держите спину ровной и слегка согните колени. Опускайте туловище до тех пор, пока оно не станет параллельно полу. Оттолкнувшись пятками, выпрямитесь и опустите руки вдоль тела.
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