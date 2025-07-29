Боковые выпады и не только: эти упражнения замедлят старение

«Боковые выпады». Они улучшают боковые движения, баланс и гибкость тазобедренных суставов и внутренней поверхности бёдер. На каждую ногу выполняйте по 3 подхода по 6–8 повторений. Отдыхайте между подходами 45–60 секунд.

«Наклоны и вытягивания». Тренировка по этой схеме учит правильно нагружать бёдра, а не поясницу. Это снизит нагрузку на них, улучшит механику подъёма тяжестей, разовьёт базовую силу для повседневных движений. Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер и вытянув руки вдоль тела. Отведите бёдра назад и одновременно вытягивайте руки вперёд. Держите спину ровной и слегка согните колени. Опускайте туловище до тех пор, пока оно не станет параллельно полу. Оттолкнувшись пятками, выпрямитесь и опустите руки вдоль тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.