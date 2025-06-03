Боль или дискомфорт в груди и другие признаки, что вам пора к кардиологу

Боль или дискомфорт в груди и другие признаки, что вам пора к кардиологуИх нельзя игнорировать
Боль или дискомфорт в груди. Хотя не всякая боль в груди может быть связана с сердцем, игнорировать её может быть опасно для здоровья, говорит Блен Тесфу, доктор медицины. С этим соглашается и доктор медицины Ченг-Хан Чен, сертифицированный интервенционный кардиолог и медицинский директор программы Structural Heart в медицинском центре MemorialCare Saddleback.
Одышка. Если вы ощущаете её при выполнении обычных действий (лежании, переноске продуктов, ходьбе по лестнице), это может быть тревожным признаком. Если вы заметили, что у вас внезапно появилась одышка, которая со временем не проходит, лучше перестраховаться и сходить к врачу. По словам Тесфу, это состояние может указывать на застойную сердечную недостаточность или клапанное заболевание.
Нерегулярное или учащённое сердцебиение. Если у вас есть ощущение учащённого сердцебиения (по-другому это называется пальпитацией), особенно во время физической нагрузки, то это может говорить о наличии серьёзного скрытого заболевания сердца. Это может быть и аритмия - нерегулярное сердцебиение. Если его не лечить, то оно может повысить риск возникновения инсульта или остановки сердца.
Отёки ног/лодыжек. Отёк обеих ног, который не спадает несколько дней, особенно если он сопровождается учащённым сердцебиением, одышкой, усталостью, - это сигнал, что нужно идти к врачу.
Высокое кровяное давление. Со временем оно может навредить здоровью и повысить шансы на развитие проблем с сердцем, отмечает Майкл Росс Макдональд, доктор медицины, старший кардиолог в Harley Street Heart and Vascular Centre. По словам доктора медицинских наук Серджиу Дарабант, кардиолога в Институте сердца и сосудов Майами, у людей с высоким артериальным давлением, диабетом или повышенным уровнем холестерина больше шансов на развитие болезней сердца.
Необъяснимые головокружение или усталость. На проблемы с сердцем могут указывать необъяснимая дурнота, головокружение, постоянная усталость, туман в голове или проблемы с концентрацией.
Другие проблемы со здоровьем. Люди, страдающие гипертонией, диабетом или имеющие высокий уровень холестерина, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также повышают этот риск такие состояния, как болезни почек, апноэ во сне, хроническая обструктивная болезнь лёгких, мерцательная аритмия, заболевание периферических артерий и избыточный вес или ожирение.
Случаи болезней сердца в семье. Это ещё один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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