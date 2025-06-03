Боль или дискомфорт в груди и другие признаки, что вам пора к кардиологу

Боль или дискомфорт в груди. Хотя не всякая боль в груди может быть связана с сердцем, игнорировать её может быть опасно для здоровья, говорит Блен Тесфу, доктор медицины. С этим соглашается и доктор медицины Ченг-Хан Чен, сертифицированный интервенционный кардиолог и медицинский директор программы Structural Heart в медицинском центре MemorialCare Saddleback.

Одышка. Если вы ощущаете её при выполнении обычных действий (лежании, переноске продуктов, ходьбе по лестнице), это может быть тревожным признаком. Если вы заметили, что у вас внезапно появилась одышка, которая со временем не проходит, лучше перестраховаться и сходить к врачу. По словам Тесфу, это состояние может указывать на застойную сердечную недостаточность или клапанное заболевание.

Нерегулярное или учащённое сердцебиение. Если у вас есть ощущение учащённого сердцебиения (по-другому это называется пальпитацией), особенно во время физической нагрузки, то это может говорить о наличии серьёзного скрытого заболевания сердца. Это может быть и аритмия - нерегулярное сердцебиение. Если его не лечить, то оно может повысить риск возникновения инсульта или остановки сердца.

Отёки ног/лодыжек. Отёк обеих ног, который не спадает несколько дней, особенно если он сопровождается учащённым сердцебиением, одышкой, усталостью, - это сигнал, что нужно идти к врачу.