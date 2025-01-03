Боль в шее, набор веса и не только: названы последствия 8-часового сидения каждый день

Боль в шее. Во время сидения может возникнуть «увеличение грудопоясничного кифоза» или округление позвоночника. Это может привести к боли в шее. Также поза, в которой вы сидите за компьютером, может в долгосрочной перспективе стать привычной для вас. Чтобы снизить этот риск, Лэндон Краудер, физиотерапевт, доктор физиотерапии, рекомендует больше стоять и двигаться в течение дня.

Потеря мышечной массы. При обычной возрастной атрофии мышц люди после 30 лет теряют от 3% до 5% мышечной массы за десятилетие. Усиливается это после менопаузы, особенно после 60 лет. Лучшие способы избежать утраты мышечной массы — это питательная диета и ежедневная физическая активность.