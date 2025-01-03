Боль в шее, набор веса и не только: названы последствия 8-часового сидения каждый день

Боль в шее, набор веса и не только: названы последствия 8-часового сидения каждый деньВсего таких последствий четыре
Боль в шее. Во время сидения может возникнуть «увеличение грудопоясничного кифоза» или округление позвоночника. Это может привести к боли в шее. Также поза, в которой вы сидите за компьютером, может в долгосрочной перспективе стать привычной для вас. Чтобы снизить этот риск, Лэндон Краудер, физиотерапевт, доктор физиотерапии, рекомендует больше стоять и двигаться в течение дня.
Потеря мышечной массы. При обычной возрастной атрофии мышц люди после 30 лет теряют от 3% до 5% мышечной массы за десятилетие. Усиливается это после менопаузы, особенно после 60 лет. Лучшие способы избежать утраты мышечной массы — это питательная диета и ежедневная физическая активность.
Трудности с выполнением повседневных задач. После 40−50 лет обмен веществ замедляется. Поэтому очень важно в это время вести активный образ жизни. В 60 и 70 лет намного тяжелее выполнять такие действия, как подъём по лестнице, переноска продуктов, залезание в ванну и вылезание из неё.
Набор веса. Переход от стояния в течение восьми часов к сидению в течение восьми часов почти наверняка приведёт к увеличению жира на 0,45 кг в неделю.
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