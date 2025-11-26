Более 50% статей в Интернете сейчас пишутся ИИ. Вот как это влияет на наши писательские навыки

Было обнаружено также, что статьи, созданные с помощью ИИ, представляют собой в основном тексты общего характера. То есть новости, практические руководства, посты о стиле жизни, обзоры и описания продуктов.

Иными словами, ИИ наиболее полезен, когда нужно создать текст, не требующий больших затрат и состоящий из шаблонов. К примеру, это реклама об уикенде, стандартное сопроводительное письмо, материал для продвижения бизнеса.

При этом важно понимать, что ИИ обучается на наборе данных, созданных не только человеком, но и нейросетью. Это вызывает опасения по поводу совершенствования систем искусственного интеллекта со временем.

В целом если отбросить в сторону более апокалиптические сценарии и предположить, что ИИ продолжит развиваться, то, вероятно, в будущем вдумчивые и оригинальные тексты, написанные людьми, станут ещё более ценными, чем сейчас.