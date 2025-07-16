Более качественный белок и другие причины, почему коровье молоко полезнее овсяного для здоровья

Коровье молоко даёт более качественный белок. В таком молоке содержится около 8 г белка на чашку, а в овсяном - обычно около 2 г на чашку. Также коровье молоко считается полноценным источником белка, то в нём есть оптимальное соотношение всех девяти незаменимых аминокислот. В овсяном же молоке не хватает лизина.

Из коровьего молока лучше усваивается кальций. Порция коровьего молока в 240 мл содержит более 300 мг кальция. Овсяное молоко может содержать столько же этого вещества, но усваивается оно хуже.

В коровьем молоке больше питательных веществ. Одно исследование 2025 года показало, что многие виды растительного молока содержат гораздо меньше питательных веществ, чем коровье. К примеру, наименее полезными считаются рисовое и овсяное молоко. В коровьем молоке больше кальция, белка, питательных веществ, а также меньше добавок и нет добавленного сахара.