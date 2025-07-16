Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 июля 2025, 12:45
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Более качественный белок и другие причины, почему коровье молоко полезнее овсяного для здоровья

Об этом важно знать при выборе между этими напитками
На самом деле овсяное молоко далеко не во всём превосходит коровье. Вот несколько пунктов, по которым оно ему уступает.
Более качественный белок и другие причины, почему коровье молоко полезнее овсяного для здоровья
© krisanapong detraphiphat/Getty Images

Коровье молоко даёт более качественный белок. В таком молоке содержится около 8 г белка на чашку, а в овсяном - обычно около 2 г на чашку. Также коровье молоко считается полноценным источником белка, то в нём есть оптимальное соотношение всех девяти незаменимых аминокислот. В овсяном же молоке не хватает лизина.

Из коровьего молока лучше усваивается кальций. Порция коровьего молока в 240 мл содержит более 300 мг кальция. Овсяное молоко может содержать столько же этого вещества, но усваивается оно хуже.

В коровьем молоке больше питательных веществ. Одно исследование 2025 года показало, что многие виды растительного молока содержат гораздо меньше питательных веществ, чем коровье. К примеру, наименее полезными считаются рисовое и овсяное молоко. В коровьем молоке больше кальция, белка, питательных веществ, а также меньше добавок и нет добавленного сахара.

Более качественный белок и другие причины, почему коровье молоко полезнее овсяного для здоровья
© Wacharagorn Worasit / Getty Images

Коровье молоко более доступно. Кроме того, оно стоит дешевле, чем растительные альтернативы.

У коровьего молока низкий гликемический индекс. При этом у овсяного молока этот индекс умеренный, что означает, что он повышает уровень сахара в крови со средней скоростью, а не медленно, как коровье.

Существует коровье молоко без лактозы. Такой вид молока содержит все остальные питательные вещества, которые обычно есть в коровьем молоке, за исключением лактозы.

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