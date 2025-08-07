Более ранний приём пищи поможет вам похудеть

Учёные рассчитали полигенный риск для индекса массы тела на основе 900 492 однонуклеотидных полиморфизмов и оценили время приёма пищи.

Оказалось, что каждый час задержки приёма пищи соответствовал повышению исходного индекса массы тела на 0,952 кг/м² и увеличению массы тела на 2,2% через 12 лет (± 3 года) после лечения. У тех, кто имел самый высокий генетический риск развития ожирения, индекс массы тела увеличивался примерно на 2,21 кг/м² на каждый час задержки приёма пищи.

Авторы исследования пришли к выводу, что время употребления пищи связано с поддержанием потерянного веса и смягчает генетический риск возникновения ожирения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.