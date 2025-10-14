Болезни сердца и не только: на что указывает утолщение кончиков пальцев

Опубликовано 14 октября 2025, 18:451 мин.
Болезни сердца и не только: на что указывает утолщение кончиков пальцевОб этом предупредила врач
Заметили, что кончики пальцев стали выпуклыми, а ногти загибаются вниз? Это может указывать на одно скрытое заболевание.
По словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, утолщение кончиков пальцев может быть связано с длительным снижением уровня кислорода в крови. Одна из возможных причин этого состояния - это также заболевания сердца, особенно врождённые пороки сердца или инфекционный эндокардит.
Чаще всего же утолщение концевых фаланг пальцев связано с заболеваниями лёгких. Среди них бронхоэктатическая болезнь, лёгочный фиброз или рак лёгких.
У некоторых людей такая деформация может быть нормой и передаваться по наследству. Но чаще всего это всё-таки признак каких-то серьёзных заболеваний, поэтому важно пройти обследование.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.