Болезни сердца и не только: на что указывает утолщение кончиков пальцев

Чаще всего же утолщение концевых фаланг пальцев связано с заболеваниями лёгких. Среди них бронхоэктатическая болезнь, лёгочный фиброз или рак лёгких.

У некоторых людей такая деформация может быть нормой и передаваться по наследству. Но чаще всего это всё-таки признак каких-то серьёзных заболеваний, поэтому важно пройти обследование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.