Болит спина? Возможно, у вас рак

Помимо этого, о райке шейки матки сигнализируют ещё три признака. Это аномальные вагинальные кровотечения и более обильные (чем обычно) кровотечения во время менструации; изменения в выделениях из влагалища; боль во время полового акта.

Однако указанные выше симптомы могут встречаться также при миоме, эндометриоз.

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