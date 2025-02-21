Больше 2 минут: сколько в идеале нужно стоять в планке

Опубликовано 21 февраля 2025, 15:001 мин.
Больше 2 минут: сколько в идеале нужно стоять в планкеЭто сделает ваш корпус сильным
Простая с виду планка — это настоящее испытание мышечной выносливости, ментальной стойкости и устойчивости всего тела. Если вы сможете её удерживать в течение определённого времени, то это будет надёжным показателем силы.
Чтобы оценить силу своего корпуса, засеките время в стандартной позиции планки на предплечьях. Если это менее 30 секунд, значит, вам нужна серьёзная работа по развитию выносливости.
От 30 секунд до 2 минут в планке — это средний результат. Вы развили некоторую силу корпуса, но всё равно есть куда расти. Если вы можете удерживать планку в течение 60 секунд с идеальной техникой — у вас крепкий корпус.
Более 2 минут с планке с отличной техникой означают, что у вас корпус сильнее, чем у 90% людей.
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