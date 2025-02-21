Больше 2 минут: сколько в идеале нужно стоять в планке

Чтобы оценить силу своего корпуса, засеките время в стандартной позиции планки на предплечьях. Если это менее 30 секунд, значит, вам нужна серьёзная работа по развитию выносливости.

От 30 секунд до 2 минут в планке — это средний результат. Вы развили некоторую силу корпуса, но всё равно есть куда расти. Если вы можете удерживать планку в течение 60 секунд с идеальной техникой — у вас крепкий корпус.