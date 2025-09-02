Больше движения и не только: как улучшить уровень сахара в крови

Больше двигайтесь. Исследования показывают, что даже 15-минутная прогулка после еды снижает уровень сахара в крови. Чтобы добавить больше движения в свой день, поднимайтесь по лестнице вместо поездки на лифте, избегайте длительного сидения, меняйте обстановку и исследуйте свой район, город или посёлок, занимайтесь по видео в Интернете, ходите пешком или ездите на велосипеде, где это возможно.

Ставьте в приоритет качественный сон. Люди, которые меньше спят, нерегулярно питаются, чаще перекусывают, едят больше вредной пищи. Также бессонница может влиять на уровень кортизола в крови, который повышает показатели сахара в крови и риск набора веса.