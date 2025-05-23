Больше сна — больше сжигаемых калорий: почему при похудении важно хорошо спать

По словам специалиста в области сна Эсры Тасали, нехватка сна усиливает голод. Есть две главные причины, почему это может произойти. Первая - в том, что при лишении сна центры вознаграждения мозга становятся более активными. Из-за этого нам хочется съесть что-нибудь, особенно высококалорийное и вредное. Также снижается наша способность подавлять тягу к еде. Второй механизм - это повышение уровня гормонов аппетита. Наиболее известный из них - грелин, гормон голода. Его уровень будет выше при недостаточном количестве сна. В долгосрочной перспективе это приведёт к набору веса.

Тем, кто хочет похудеть, нужно стараться уделять сну не менее 7 часов в сутки. И чем больше, тем лучше. Даже дополнительные 30 минут сна уменьшают количество потребляемых калорий, как показывают исследования.