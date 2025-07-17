Большой расход энергии и другие причины, почему после плавания есть хочется сильнее, чем после тренажёра

На самом деле даже при умеренной нагрузке во время плавания задействуется множество мышц. Это приводит к сжиганию калорий и повышению аппетита. Физиологически этот процесс связан с выработкой гормона грелина. После энергозатратных занятий спортом его уровень сильно повышается. Кроме того, мы часто не осознаём, сколько усилий в действительности прикладываем, когда находимся в воде.

Усиливать аппетит может и температура воды. Она практически всегда холоднее, чем наше тело. За счёт этого создаётся дополнительная нагрузка на организм, ведь ему приходится постоянно поддерживать нормальную температуру. Это приводит к ускорению обмена веществ.

В холодной воде активизируется термогенез. При этом процессе тело задействует внутренние резервы, чтобы не замёрзнуть. Особенно активно участвует в этом бурый жир, который нужен для преобразования энергии в тепло. Исследования также показывают, что даже короткое нахождение в холодной воде активизирует энергетические процессы сильнее, чем тренировка на тёплом воздухе.