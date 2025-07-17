Большой расход энергии и другие причины, почему после плавания есть хочется сильнее, чем после тренажёра

Большой расход энергии и другие причины, почему после плавания есть хочется сильнее, чем после тренажёраОб этом важно знать при выборе физической активности
На самом деле даже при умеренной нагрузке во время плавания задействуется множество мышц. Это приводит к сжиганию калорий и повышению аппетита. Физиологически этот процесс связан с выработкой гормона грелина. После энергозатратных занятий спортом его уровень сильно повышается. Кроме того, мы часто не осознаём, сколько усилий в действительности прикладываем, когда находимся в воде.
Усиливать аппетит может и температура воды. Она практически всегда холоднее, чем наше тело. За счёт этого создаётся дополнительная нагрузка на организм, ведь ему приходится постоянно поддерживать нормальную температуру. Это приводит к ускорению обмена веществ.
В холодной воде активизируется термогенез. При этом процессе тело задействует внутренние резервы, чтобы не замёрзнуть. Особенно активно участвует в этом бурый жир, который нужен для преобразования энергии в тепло. Исследования также показывают, что даже короткое нахождение в холодной воде активизирует энергетические процессы сильнее, чем тренировка на тёплом воздухе.
Вода действует на наш организм расслабляюще, а ещё она часто подавляет некоторые сигналы тела. Например, ощущение жажды: нередко нам при обезвоживании кажется, что мы хотим есть.
Кроме того, в воде мы не ощущает пота, перегрева, как на воздухе. Дыхание тоже выравнивается. Из-за этого мы нередко недооцениваем, сколько энергии мы тратим во время плавания.
Наконец, бассейн и пляж часто у нас ассоциируются с отдыхом, а отдых - с едой. Поэтому после плавания так хочется перекусить.