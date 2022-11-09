Болят ноги после ходьбы? Возможно, у вас повышен холестерин

В результате из-за недостатка крови, поступающей к ногам, у человека может развиться такое состояние, как заболевание периферических артерий (ЗПА). Первым заметным признаком, связанным с этим заболеванием, считается дискомфорт в ногах, судороги или боль.

Чаще всего боль в ногах возникает после ходьбы в определённом темпе в течение определённого времени. Зависит это от тяжести состояния, отмечает клиника Майо.

Сначала такая боль будет непостоянной: она станет возникать при активности и будет исчезать после отдыха. Часто такую боль называют перемежающейся хромотой. Но по мере ухудшения состояния эта боль может появляться даже во время отдыха.

Также вы можете столкнуться с такими симптомами, как усталость, слабость, тяжесть, онемение мышц ног.

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