Борьба с бактериями, раком и не только: раскрыта польза лука для здоровья

В состав лука входят фитохимические вещества. Это соединения, которые растения производят для защиты от вредных бактерий, вирусов и грибков. Они обладают рядом благоприятных для здоровья свойств.

Помощь в борьбе с бактериями. Это касается кишечной палочки, золотистого стафилококка, бациллы цереус. Согласно исследованиям, кверцетин в составе лука способен подавлять рост многих видов бактерий.

Противораковое действие. Некоторые научные работы показывают, что употребление лука снижает риск возникновения рака. Особенно тех его видов, которые поражают пищеварительный тракт. В луке содержится кверцетин, который подавляет рост Helicobacter pylori (H. pylori). Этот тип бактерий связан с раком желудка и редким типом неходжкинской лимфомы.

Уменьшение воспаления. В луке много компонентов, которые борются с воспалением. Это флавоноиды, такие как кверцетин.

Антиоксидантное действие. Оно связано с наличием в луке флавоноидов, глутатиона, соединений селена, витаминов Е и С.

Помощь в контроле уровня сахара в крови. Согласно исследованиям, экстракт луковицы репчатого лука Allium cepa значительно снижает уровень глюкозы в крови.