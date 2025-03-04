Борьба с бактериями, раком и не только: раскрыта польза лука для здоровья

Борьба с бактериями, раком и не только: раскрыта польза лука для здоровьяЕсли вы будете его есть регулярно
В состав лука входят фитохимические вещества. Это соединения, которые растения производят для защиты от вредных бактерий, вирусов и грибков. Они обладают рядом благоприятных для здоровья свойств.
Помощь в борьбе с бактериями. Это касается кишечной палочки, золотистого стафилококка, бациллы цереус. Согласно исследованиям, кверцетин в составе лука способен подавлять рост многих видов бактерий.
Противораковое действие. Некоторые научные работы показывают, что употребление лука снижает риск возникновения рака. Особенно тех его видов, которые поражают пищеварительный тракт. В луке содержится кверцетин, который подавляет рост Helicobacter pylori (H. pylori). Этот тип бактерий связан с раком желудка и редким типом неходжкинской лимфомы.
Уменьшение воспаления. В луке много компонентов, которые борются с воспалением. Это флавоноиды, такие как кверцетин.
Антиоксидантное действие. Оно связано с наличием в луке флавоноидов, глутатиона, соединений селена, витаминов Е и С.
Помощь в контроле уровня сахара в крови. Согласно исследованиям, экстракт луковицы репчатого лука Allium cepa значительно снижает уровень глюкозы в крови.
Поддержание здоровья костей. Это происходит за счёт пептида GPCS в луке.
Поддержание здоровья пищеварительной системы. Клетчатка играет решающую роль в здоровье кишечной флоры. При этом лук — один из лучших пробиотических продуктов для защиты слизистой кишечника.
Множество питательных веществ. В ½ чашки сырого лука содержится 30 ккал, 7 г углеводов, 1 г клетчатки, 5 г сахаров, 1 г белка, 0,2 мг железа, 126 мг калия, 5 мг витамина С, 0,1 мг витамина В6, 16 мг кальция, 15,2 мг фолиевой кислоты, 0,5 мг селена, 0,2 мг цинка.
Помощь в контроле веса. Добавление лука в рацион поможет значительно уменьшить массу тела, жировые отложения и уровень триглицеридов в крови.
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