Борьба с воспалением и другие полезные для здоровья свойства грибов

Борьба с воспалением. Доказано, что грибы обладают противовоспалительными свойствами. Это снижает риск развития воспалительных заболеваний и их тяжесть.

Антиоксиданты. Грибы - источник природных антиоксидантов, то есть химических веществ, которые инактивируют свободные радикалы. Свободные радикалы вырабатываются в больших количествах при стрессе или употреблении нездоровой пищи, химических веществ и могут вызвать рак, болезни сердца, печени, лёгких.

Снижение уровня холестерина. Употребление в пищу грибов способствует тому, что уровень холестерина и липидов (жиров) снижается.

Улучшение здоровья кишечника. В грибах есть клетчатка и бета-глюканы, полезные для здоровья кишечника. Это способствует пищеварению и может помочь предотвратить запоры.