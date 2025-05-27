Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 мая 2025, 04:30
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Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый день

Об этом нужно знать
Семена подсолнечника - питательная закуска. Она содержит много антиоксидантов, витаминов, минералов, клетчатки, полезных жиров, белка.
Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый день
© sommail / Getty Images

Вот какую пользу для здоровья вы получите, если будете есть семечки подсолнечника ежедневно.

Борьба с воспалением. В семенах подсолнечника много витамина Е, флавоноидов и других растительных веществ. Это может уменьшить воспаление.

Поддержание здоровья сердца. Семечки подсолнечника содержат полезные для сердца жиры - полиненасыщенные и мононенасыщенные.

Увеличение количества энергии. За счёт витаминов группы В в семенах подсолнечника вы получите больше энергии. Эти витамины включают тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, ниацин и В6.

Поддержка иммунитета. В семечках подсолнечника есть цинк и селен. Эти вещества помогают организму защищаться от вирусов и бактерий.

Защита от рака. Согласно результатам исследований, витамин Е, токоферол и конъюгированная линолевая кислота в семенах подсолнечника обладают противораковыми свойствами.

Поддержание здоровья щитовидной железы. Учёные определяют семена подсолнечника как вегетарианскую пищу, которая способна защитить щитовидную железу от окислительного повреждения.

Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый день
© annick vanderschelden photography / Getty Images

Защита от возникновения мышечных спазмов. Доказано, что семена подсолнечника уменьшают спазмы мышц.

Помощь в регулировании уровня сахара в крови. Семечки подсолнечника отличаются противодиабетическим действием.

Поддержание репродуктивного здоровья женщин. Много витамина Е, фосфора, фолата, полезных жиров в семечках подсолнечника играют решающую роль в развитии плода и здоровье матери.

Поддержание и развитие мышц. В семенах подсолнечника немало растительного белка без дополнительных насыщенных жиров или холестерина, которые присутствуют в мясе.

Улучшение пищеварения. Одна порция семян подсолнечника - это 3 г клетчатки. Известно, что это вещество улучшает пищеварение.

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