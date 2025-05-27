Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый день

Вот какую пользу для здоровья вы получите, если будете есть семечки подсолнечника ежедневно.

Борьба с воспалением. В семенах подсолнечника много витамина Е, флавоноидов и других растительных веществ. Это может уменьшить воспаление.

Поддержание здоровья сердца. Семечки подсолнечника содержат полезные для сердца жиры - полиненасыщенные и мононенасыщенные.

Увеличение количества энергии. За счёт витаминов группы В в семенах подсолнечника вы получите больше энергии. Эти витамины включают тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, ниацин и В6.

Поддержка иммунитета. В семечках подсолнечника есть цинк и селен. Эти вещества помогают организму защищаться от вирусов и бактерий.

Защита от рака. Согласно результатам исследований, витамин Е, токоферол и конъюгированная линолевая кислота в семенах подсолнечника обладают противораковыми свойствами.

Поддержание здоровья щитовидной железы. Учёные определяют семена подсолнечника как вегетарианскую пищу, которая способна защитить щитовидную железу от окислительного повреждения.