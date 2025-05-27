Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый день

Борьба с воспалением и другие преимущества употребления семечек подсолнечника каждый деньОб этом нужно знать
Вот какую пользу для здоровья вы получите, если будете есть семечки подсолнечника ежедневно.
Борьба с воспалением. В семенах подсолнечника много витамина Е, флавоноидов и других растительных веществ. Это может уменьшить воспаление.
Поддержание здоровья сердца. Семечки подсолнечника содержат полезные для сердца жиры - полиненасыщенные и мононенасыщенные.
Увеличение количества энергии. За счёт витаминов группы В в семенах подсолнечника вы получите больше энергии. Эти витамины включают тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, ниацин и В6.
Поддержка иммунитета. В семечках подсолнечника есть цинк и селен. Эти вещества помогают организму защищаться от вирусов и бактерий.
Защита от рака. Согласно результатам исследований, витамин Е, токоферол и конъюгированная линолевая кислота в семенах подсолнечника обладают противораковыми свойствами.
Поддержание здоровья щитовидной железы. Учёные определяют семена подсолнечника как вегетарианскую пищу, которая способна защитить щитовидную железу от окислительного повреждения.
Защита от возникновения мышечных спазмов. Доказано, что семена подсолнечника уменьшают спазмы мышц.
Помощь в регулировании уровня сахара в крови. Семечки подсолнечника отличаются противодиабетическим действием.
Поддержание репродуктивного здоровья женщин. Много витамина Е, фосфора, фолата, полезных жиров в семечках подсолнечника играют решающую роль в развитии плода и здоровье матери.
Поддержание и развитие мышц. В семенах подсолнечника немало растительного белка без дополнительных насыщенных жиров или холестерина, которые присутствуют в мясе.
Улучшение пищеварения. Одна порция семян подсолнечника - это 3 г клетчатки. Известно, что это вещество улучшает пищеварение.
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