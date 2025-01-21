Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 11:15
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Борьба с воспалением, уменьшение тошноты и рвоты: преимущества мятного чая для здоровья

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Исследований, связанных с пользой для здоровья чая из мяты, не так много. Однако эта ароматная трава — мята колосистая — содержит вещества, которые уменьшают воспаление, облегчают рвоту и тошноту, помогают сбалансировать уровень гормонов.
Борьба с воспалением, уменьшение тошноты и рвоты: преимущества мятного чая для здоровья
© Georgia Prostate Institute

Борьба с воспалением. В мяте содержатся несколько противовоспалительных соединений, в том числе розмариновая кислота. Исследования показывают, что чаи с большим количеством этой кислоты облегчают симптомы воспалительных заболеваний. К примеру, одна работа продемонстрировала, что употребление двух чашек чая из мяты (обогащённого розмариновой кислотой) каждый день в течение 16 недель уменьшило боль и улучшило способность ходить у людей с остеоартритом колена.

Снижение уровня тестостерона. Мята может быть полезна женщинам с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Небольшое более раннее исследование показало, что у участниц, которые пили мятный чай дважды в день в течение месяца, значительно снизился уровень свободного и общего тестостерона по сравнению с теми, кто чай не пил.

Борьба с воспалением, уменьшение тошноты и рвоты: преимущества мятного чая для здоровья
© Elena Fedorina / Getty Images

Уменьшение тошноты и рвоты. В традиционной медицине мята используется для лечения желудочных заболеваний: болей в животе и тошноты. Ряд исследований демонстрирует, что вдыхание аромата мяты эффективно уменьшает тошноту и рвоту. Нет, правда, никаких доказательств, что такое же действие оказывает чай из мяты.

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