Борьба с воспалением, уменьшение тошноты и рвоты: преимущества мятного чая для здоровья

Борьба с воспалением. В мяте содержатся несколько противовоспалительных соединений, в том числе розмариновая кислота. Исследования показывают, что чаи с большим количеством этой кислоты облегчают симптомы воспалительных заболеваний. К примеру, одна работа продемонстрировала, что употребление двух чашек чая из мяты (обогащённого розмариновой кислотой) каждый день в течение 16 недель уменьшило боль и улучшило способность ходить у людей с остеоартритом колена.

Снижение уровня тестостерона. Мята может быть полезна женщинам с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Небольшое более раннее исследование показало, что у участниц, которые пили мятный чай дважды в день в течение месяца, значительно снизился уровень свободного и общего тестостерона по сравнению с теми, кто чай не пил.