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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 апреля 2024, 18:45
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Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрее

Вот как это связано
Велосипедисты, участвующие в соревнованиях, улучшают своё снаряжение, питание, чтобы сократить время хотя бы на несколько секунд. Как показало новое исследование, в этом может помочь и удаление волос на ногах.
Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрее
© Pixabay

Согласно одной теории, удаление волос на ногах уменьшает сопротивление воздуха. При езде на велосипеде это является главным фактором, замедляющим движение (если только вы не едете в гору, так как в этом случае сила тяжести тянет назад).

Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрее
© Alamy

Результаты одного исследования производителя велосипедов Specialized недавно привлекли внимание. Команда учёных побрила ноги велосипедиста и поместила его в аэродинамическую трубу для эксперимента. Выяснилось, что гладкие ноги снизили сопротивление воздуха на 7%. Теоретически это может во время 40-километровой гонки обеспечить 79-секундное преимущество над соперником с небритыми ногами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.