Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрее

Результаты одного исследования производителя велосипедов Specialized недавно привлекли внимание. Команда учёных побрила ноги велосипедиста и поместила его в аэродинамическую трубу для эксперимента. Выяснилось, что гладкие ноги снизили сопротивление воздуха на 7%. Теоретически это может во время 40-километровой гонки обеспечить 79-секундное преимущество над соперником с небритыми ногами.

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