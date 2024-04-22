Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрее

Бритьё ног помогло велосипедистам ехать быстрееВот как это связано
Согласно одной теории, удаление волос на ногах уменьшает сопротивление воздуха. При езде на велосипеде это является главным фактором, замедляющим движение (если только вы не едете в гору, так как в этом случае сила тяжести тянет назад).
Результаты одного исследования производителя велосипедов Specialized недавно привлекли внимание. Команда учёных побрила ноги велосипедиста и поместила его в аэродинамическую трубу для эксперимента. Выяснилось, что гладкие ноги снизили сопротивление воздуха на 7%. Теоретически это может во время 40-километровой гонки обеспечить 79-секундное преимущество над соперником с небритыми ногами.
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