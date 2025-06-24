Брокколи и другие лучшие замороженные овощи для похудения

Брокколи. В этой капусте более 5 г клетчатки на чашку приготовленного продукта. Брокколи также считается источником клетчатки, витаминов (A, C и K), минералов (кальция, калия и железа) и антиоксидантов, биоактивных соединений (глюкозинолатов, сульфорафана и индол-3-карбинола). Эти соединения уменьшают воспаление, помогают снизить риск возникновения некоторых видов рака.

Мускатная тыква. Даже в замороженном виде она богата клетчаткой, калием, бета-каротином, витамином С.

Цветная капуста. Она довольно низкокалорийна, содержит мало углеводов, много клетчатки. Это всё может способствовать похудению. В одной чашке замороженной цветной капусты - 3 г клетчатки.