Брокколи и другие лучшие замороженные овощи для похудения

Брокколи и другие лучшие замороженные овощи для похуденияИх перечислили диетологи
Брокколи. В этой капусте более 5 г клетчатки на чашку приготовленного продукта. Брокколи также считается источником клетчатки, витаминов (A, C и K), минералов (кальция, калия и железа) и антиоксидантов, биоактивных соединений (глюкозинолатов, сульфорафана и индол-3-карбинола). Эти соединения уменьшают воспаление, помогают снизить риск возникновения некоторых видов рака.
Мускатная тыква. Даже в замороженном виде она богата клетчаткой, калием, бета-каротином, витамином С.
Цветная капуста. Она довольно низкокалорийна, содержит мало углеводов, много клетчатки. Это всё может способствовать похудению. В одной чашке замороженной цветной капусты - 3 г клетчатки.
Зелёная фасоль. По данным Министерства сельского хозяйства США, из одной порции замороженной зелёной фасоли можно получить 3 г клетчатки и 2 г белка.
Шпинат. Он низкокалориен, содержит много клетчатки (примерно 5 г на чашку замороженного овоща), витамин С, железо, фолиевую кислоту, немного белка.
Зелёный горошек. Одна чашка такого горошка включает 7 г белка и 6 г клетчатки.
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