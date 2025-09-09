Брокколи и не только: названы лучшие замороженные продукты для поддержания в норме уровня сахара в крови

Брокколи. Из каждой чашки приготовленной замороженной брокколи вы можете получить более 5 г клетчатки. Также брокколи содержит сульфорафан, который контролирует уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.

Шпинат. Одна чашка варёного замороженного шпината содержит 8 г клетчатки, а в чашке сырого - менее 0,5 г.

Кудрявая капуста. В ней есть клетчатка, кверцетин и кемпферол. Последние два вещества - это антиоксиданты, способствующие снижению уровня сахара в крови и повышению чувствительности к инсулину.

Кукуруза. При умеренном употреблении она реже вызывает скачки уровня сахара в крови. Из одного стакана варёной замороженной кукурузы вы получите 4 г клетчатки.

Рис из цветной капусты. Каждая порция (85 г) сырой цветной капусты даёт 2 г клетчатки и 4 г углеводов.