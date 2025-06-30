Брокколи назвали лучшим овощем при боли при артрите

Вот что врачи-диетологи и ревматологи говорят о пользе брокколи при артрите.

Много витамина С. По словам Максин Йенг, сертифицированного диетолога, этот витамин нужен для здоровья суставов и соединительных тканей. Всё потому, что он уменьшает воспаление, поддерживает выработку коллагена. Из одной чашки сырой брокколи вы получите почти 70 мг витамина С.

Много витамина К. Он поддерживает здоровье костей, связан со снижением воспалительных маркеров в крови.