Брокколи назвали самым недооценённым овощем с витамином С

Выработка коллагена. Для этого организму нужно получать витамин С. Это одна из причин, почему его связывают с состоянием волос, кожи, ногтей.

Поддержание иммунитета. Витамин С действует как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, отмечает Дрю Хемлер, магистр наук, дипломированный диетолог, клинический диетолог, член Ассоциации агрономов и онкологов.