Брокколи улучшит ваш гормональный баланс

Кроме того, брокколи помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Она способствует регуляции инсулина, потенциально снижает чувствительность к этому веществу.

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