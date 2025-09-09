Брюссельская капуста и другие лучшие осенние продукты для улучшения памяти

Семена тыквы. Их можно запечь в качестве закуски. Тыквенные семена богаты клетчаткой: на чашку приходится почти 8 г этого вещества. Исследования также показывают, что они улучшают работу мозга через ось «кишечник-мозг».

Брюссельская капуста. Она богата сульфорафаном - растительным соединением, которое содержится в крестоцветных овощах и помогает предотвратить окисление, способствует здоровью мозга.

Клюква. Её красный цвет связан с антоцианами. Эти вещества защищают нервные клетки и могут потенциально отсрочить начало болезней Альцгеймера и Паркинсона.